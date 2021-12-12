شبورة كثيفة تغطى طرق ومحاور القليوبية.. والمرور يناشد المواطنين توخي الحذر.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من أعلى طريق الدئرى الإقليمى، لتغطية آثار الشبورة المائية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقليوبية، حيث ناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية المواطنين والسائقين بتوخى الحذر خلال القيادة على المحاور والطرق الرئيسية، منعا لوقوع أية مخاطر طوال فترة الشبورة.

وغطت شبورة مائية متوسطة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها الحر" والدائرى الإقليمى والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وأعلن مرور القليوبية، انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، والتى من بينها محور "شبرا بنها الحر"، كما طالب المواطنين بالإلتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

الشبروة قبل انقشاعها



الشبورة المائية بالقليوبية



الشبورة المائية على الطرق



الشبورة على طريق الدائرى الإقليمى