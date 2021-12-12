اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شبورة كثيفة تغطى طرق ومحاور القليوبية.. والمرور يناشد المواطنين توخي الحذر.. لايف

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:33 ص
شبورة كثيفة تغطى طرق ومحاور القليوبية.. والمرور يناشد المواطنين توخي الحذر.. لايف الشبورة المائية على طرق القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من أعلى طريق الدئرى الإقليمى، لتغطية آثار الشبورة المائية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقليوبية، حيث ناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية المواطنين والسائقين بتوخى الحذر خلال القيادة على المحاور والطرق الرئيسية، منعا لوقوع أية مخاطر طوال فترة الشبورة.

وغطت شبورة مائية متوسطة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها الحر" والدائرى الإقليمى والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وأعلن مرور القليوبية، انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، والتى من بينها محور "شبرا بنها الحر"، كما طالب المواطنين بالإلتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

الشبروة قبل انقشاعها

الشبروة قبل انقشاعها

 

الشبورة المائية بالقليوبية
الشبورة المائية بالقليوبية

 

الشبورة المائية على الطرق
الشبورة المائية على الطرق

 

الشبورة على طريق الدائرى الإقليمى
الشبورة على طريق الدائرى الإقليمى

 

جانب من الشبورة
جانب من الشبورة

 


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

طريق شبرا بنها الحر

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

الطريق الدائرى الإقليمى

محافظة القليوبية

شبورة مائية

الطريق الدائري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير مرور القليوبية يجرى حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات.. تعرف عليها

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:36 م

"مرور القليوبية" يحرر 3503 مخالفات بحملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:32 م

"مرور القليوبية" يحرر 2816 مخالفة بحملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 03:51 م

"مرور القليوبية" يحرر 3269 مخالفة بحملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:41 م

"مرور القليوبية" يحرر 3400 مخالفة بحملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 09:19 ص

"مرور القليوبية" يحرر 2534 مخالفة بحملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 10:16 ص

احذر الشبورة.. إدارة مرور القليوبية تناشد السائقين توخى الحذر.. لايف

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 09:47 ص

"مرور القليوبية" يحرر 3918 مخالفة بحملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 12:10 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة