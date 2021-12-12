سيولة مرورية بطريق إسماعيلية- بورسعيد ومحور 30 يونيو بعد زوال جزئى للشبورة..لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، بعد قيام الإدارة العامة للمرور بإعادة فتح الطريق، وتحديدًا من الكيلوا 15 إلي 20 ومحور 30 يونيو، بعد زول جزئى للشبورة، واتضاح الرؤية أمام قائدى المركبات.

وشهد طريقى "الإسماعيلية - بورسعيد"، ومحور 30 يونيو، سيولة مرورية بعد فتح الطريق، رغم استمرار الشبورة المائية علي الطريق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، تظهر الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 22، ودمياط الصغرى 13 والعظمى 22، والزقازيق الصغرى 15 والعظمى 25، والإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 25، والسويس الصغرى 14 والعظمى 25، والعريش الصغرى 12 والعظمى 25 درجة.

إعادة الحركة



الإسماعيلية بورسعيد



سيولة مرورية



طريق الإسماعيلية