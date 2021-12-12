رفع 320 طن قمامة ومخلفات وأتربة بمدينة سنورس وقراها بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه قد تم تنفيذ حملة نظافة مكثفة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية ترسا بحملة نظافة لرفع مخلفات سوق القرية، وبلغ ما تم رفعه اليوم بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية 320 طن قمامة ومخلفات وأتربة، بمدينة سنورس وقرى المركز.

وأضاف رئيس المركز أنه بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتصدي الفورى لحالات التعدى على الأراضي الزراعية ،حفاظا عليها من التآكل أو التبوير ،فقد تم اليوم التصدي لحالة تعد فى المهد بقرية ترسا ،على مساحة 17 سهماً ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.