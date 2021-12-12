رئيس مدينة رأس غارب يشارك فى احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شارك اللوا حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ،في احتفالية إدارة التضامن الاجتماعى باليوم العالمى لذوى الهمم بمشاركة جمعية الشبان المسلمين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع المعاناه عن ذوى الهمم ومساعدتهم ومشاركتهم على الاندماج فى المجتمعات كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمى لديهم.

وقال بيان من مجلس مدينة غارب إن المحافظة والمدينة تقف بجوار ذوى الهمم وحريصين كل الحرص على رفع المعاناة عن الاسر والاطفال من ذوى الهمم ومساعدتهم بكل السبل المتاحة في تولي قضاياهم و السعي الجاد إلى حلها وتوفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية. وتنوعت فقرات الحفل بين أغانى وإلقاء شعر ، والغناء بلغة الاشارة، وفى ختام الحفل تم تقديم الهدايا للمشاركين فى الاحتفالية من ذوى الهمم وتقديم الشكر والإمتنان لذويهم وكذا تم تكريم المدرسات الفضليات بمدرسة التربية الفكرية على مجهودهم مع اطفال المدرسة .

من جانب آخر تفقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب اعمال تطوير ورصف الطرق بمنطقة الصحراوية، وتعلية ورفع المطابق وتركيب البردورات بامتداد الصحراوية للوقوف على نسبة وحجم الاعمال المنفذه .