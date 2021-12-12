رئيس حى ثان المحلة الكبرى يقود حملة إشغالات بالغربية.. تعرف عليها

الغربية محمد طارق

قاد المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثانى المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، حملة إشغالات مكبرة، حيث شملت الحملة رفع جميع الإشغالات فى الطريق ومراجعة اغلاق المحلات بمواعيد الاغلاق الشتوية، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وشملت الحملة المرور بمناطق "سكة زفتى ، منشية البكرى ، السبع بنات" أسفرت الحملة عن إغلاق عدد من المحلات المخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية ومصادرة الاشغالات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، شارك فى الحملة المهندس تامر عبدالبارى نائب رئيس الحى، وموظفى قسم الإشغالات بالحى.

ومن ناحيته أكد أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى على استمرار حملات المتابعة الميدانية لضبط المخالفين ومتابعة الحالة العامة بشوارع الحى، والاهتمام بالشكل الحضارى وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ورفع الإشغالات من شوارع الحى والتى تعيق حركة المواطنين وتتسبب فى التكدس المرورى.