رئيس جامعة المنوفية يلتقى الفنان أحمد ماهر رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح الطلابى

المنوفية - محمد فتحى

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأعضاء لجنة تحكيم مهرجان جامعة المنوفية للعروض المسرحية فى دورته السادسة خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر الحالى والتى تضم الفنان أحمد ماهر رئيس اللجنة والدكتور عادل أنور والدكتور محمد عبد المنعم وحضر اللقاء الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة.

رحب مبارك بلجنة التحكيم والشكر لمشاركتهم فى فعاليات المهرجان الذى تنظمه الجامعة لاكتشاف مواهب الطلاب فى مختلف المجالات الفنية تمثيلية اخراجية غنائية تأليف اكسسوارات ملابس تلحين وتنمية مواهبهم من خلال الاستماع لآراء ونقد لجنة التحكيم لصقل مواهبهم.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية المسرح الجامعى والمشاركة المتميزة لطلاب جامعة المنوفية وتقديم عروض مختلفة كل عام على خشبة المسرح وتحملهم المسئولية التامة عن العرض الخاص بهم، ومدى الاستحسان الذى يتلقاه الطلاب لتمكنهم من استخدام أدواتهم المتاحة ومواهبهم، وأهمية العمل على جذب فئات جديدة ومتنوعة لجمهور المسرح.