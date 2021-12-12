ديرمواس بالمنيا تستعد لأعياد الميلاد بتكثيف حملات الإنارة ورفع الإشغالات

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا رؤساء القرى بحصر كافة الكنائس بنطاق كل قرية وتكثيف الإنارة العامة حولها ورفع كافة الإشغالات أن وجدت فى محيطها وتحسين مستوى النظافة لتهيئة الاجواء لاستقبال الأعياد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس المركز مع رؤساء ومديرى الادارات بالوحدات القروية.

وقال رئيس المركز أنه لن يسمح بأى تكاسل أو تباطؤ فيما تم التوجيه به وشدد على ضرورة إستمرار رفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وصيانة الطرق وتحصيل مستحقات الدولة وتسيير حملات تفتيشية ورقابية على كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التموين.

وقد تم مناقشة أهمية التنبيه على المواطنين بكافة الوسائل بالتسريع بإنها إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وبسرعة حصر التعديات على الأراضى الزراعية وموقفها من التصالح من عدمه، مع سرعة إنهاء الحصر وإعداد نموذج يشتمل على صور العقار ووصف تفصيلى للعقار أو المخالفة تفصيليا، كما ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من المصارف بعد تغطيتها بعد عمل حصر لها.