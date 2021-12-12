اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ديرمواس بالمنيا تستعد لأعياد الميلاد بتكثيف حملات الإنارة ورفع الإشغالات

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:05 ص
ديرمواس بالمنيا تستعد لأعياد الميلاد بتكثيف حملات الإنارة ورفع الإشغالات جانب من الاجتماع
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا رؤساء القرى بحصر كافة الكنائس بنطاق كل قرية وتكثيف الإنارة العامة حولها ورفع كافة الإشغالات أن وجدت فى محيطها وتحسين مستوى النظافة لتهيئة الاجواء لاستقبال الأعياد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس المركز مع رؤساء ومديرى الادارات بالوحدات القروية.

وقال رئيس المركز أنه لن يسمح بأى تكاسل أو تباطؤ فيما تم التوجيه به وشدد على ضرورة إستمرار رفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وصيانة الطرق وتحصيل مستحقات الدولة وتسيير حملات تفتيشية ورقابية على كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التموين.

وقد تم مناقشة أهمية التنبيه على المواطنين بكافة الوسائل بالتسريع بإنها إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وبسرعة حصر التعديات على الأراضى الزراعية وموقفها من التصالح من عدمه، مع سرعة إنهاء الحصر وإعداد نموذج يشتمل على صور العقار ووصف تفصيلى للعقار أو المخالفة تفصيليا، كما ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من المصارف بعد تغطيتها بعد عمل حصر لها.

 

 


وحدات محلية

ديرمواس

اعياد الميلاد

حملات نظافة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة