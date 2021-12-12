دراسة: توضح سبب أن الرضع أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

فاطمة ياسر

الأطفال معرضون للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، وحول ذلك ظهرت دراسة جديدة تشير أن جهاز المناعة لدى الرضع قوي جدا ويتفوق على جهاز المناعة لدى البالغين في محاربة مسببات الأمراض الجديدة.

ووفقا لما نشرته جريدة " medicalxpress"، أنه يشتهر الجهاز المناعي للرضع بكونه ضعيفًا عند مقارنته بشخص بالغ، وهذا ما قالته دكتورة دونا فاربر أستاذة علم الأحياء الدقيقة والمناعة وأستاذ جورج مفريز الثاني في العلوم الجراحية في جامعة كولومبيا فاجيلوس كلية الأطباء والجراحين.

وأضافوا أنه يصاب الأطفال بالكثير من أمراض الجهاز التنفسي من الفيروسات، مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، مقارنة بالبالغين، ولكن على عكس البالغين، يرى الأطفال هذه الفيروسات لأول مرة.

ويقول دكتور فاربر أنه لا يمرض البالغون كثيرًا لأننا سجلنا ذكريات هذه الفيروسات التي تحمينا، في حين أن كل شيء يصادفه الطفل جديد بالنسبة لهم.

وفي الدراسة الجديدة، اختبروا العلماء قدرة الجهاز المناعي على الاستجابة لمسببات الأمراض الجديدة، مما أدى بشكل أساسي إلى القضاء على أي مساهمة من الذكريات المناعية.

وللمقارنة جمع الباحثون الخلايا التائية الساذجة، و الخلايا المناعية التي لم تصادف مسببات الأمراض من قبل فئران رضع وفئران بالغة، وتم وضع الخلايا في فأر بالغ مصاب بفيروس

وفي المنافسة لاستئصال الفيروس، فازت الخلايا التائية الصغيرة بسهولة، و تكتشف الخلايا التائية الساذجة من الفئران الرضيعة مستويات أقل من الفيروس مقارنة بالخلايا البالغة، وتكاثرت الخلايا الرضيعة بشكل أسرع وانتقلت بأعداد أكبر إلى موقع الإصابة، مما أدى إلى بناء دفاعى سريع ضد العدوى، ودفاع قوي ضد الفيروس، ووجدت مقارنة معملية تحسينات مماثلة بين البشر الرضع مقارنة بالخلايا التائية البالغة.