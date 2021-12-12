دراسة: تناول البرقوق المجفف يساعد على التحكم في الشهية وإنقاص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

عرفت الفواكه الجافة بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية، لأنها أحد الأطعمة الفائقة التي تحتوي على ملف تعريف غني بالمغذيات ويمكن استهلاكها بطرق متعددة، يمكنك إضافة حفنة من الفواكه الجافة إلى وجبتك اليومية أو ببساطة تناولها كوجبة خفيفة للحد من آلام الجوع في منتصف الوجبة، ومن أفضل أنواع الفاكهة الجافة البرقوق فهو مصدر كبير للفينولات التي تساعد على منع تلف الأكسجين في الخلايا، ويحتوي على فيتامين ك وفيتامين ب والمعادن الغذائية والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، وفقًا لما نشره موقع "food-ndtv".





الفوائد الصحية

أكدت دراسة جديدة، أجرتها جامعة ليفربول، أن تناول البرقوق يمكن أن يساعد في التحكم في الشهية وتقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام، وفقًا للبروفيسور جيسون سي جي هالفورد، الذي كان جزءًا من فريق البحث، وتُظهر هذه الدراسات أن الفاكهة المجففة يمكن أن تنتج الشبع ويمكن دمجها في النظام الغذائي أثناء إنقاص الوزن، نشرت النتائج في مجلة Nutrition Bulletin Journal.

وقد أجريت الدراسة على مرحلتين، في المرحلة الأولى، وجد الباحثون أن أولئك الذين أكلوا البرقوق استهلكوا سعرات حرارية أقل في الوجبات اللاحقة. المرحلة الثانية ركزت بشكل خاص على فقدان الوزن، وجد أن أولئك الذين تناولوا البرقوق يعانون من فقدان وزن أكبر في المتوسط.

تكشف هذه الدراسة أن البرقوق كثيف المغذيات يمكن أن يوفر ميزة على خيارات الوجبات الخفيفة الأخرى نظرًا لآثارها الإيجابية على الشبع والتحكم في الشهية، إلى جانب تعزيز فقدان الوزن والتحكم في تناول السعرات الحرارية، من المعروف أيضًا أن البرقوق يحسن الرؤية ويساعد في صحة القلب وغير ذلك الكثير.