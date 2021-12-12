دراسة: التعرض لأشعة الشمس يحمى الأطفال والشباب من التصلب العصبى المتعدد

كتبت - ميرفت رشاد

توصلت دراسة جديدة إلى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يعزز فيتامين د ، والذي قد يحمي من أمراض المناعة الذاتية، وأظهرت الدراسة ارتباطًا بين زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية في مرحلة الطفولة وانخفاض احتمالات الإصابة بالتصلب المتعدد لدى البالغين (MS)، نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Neurology" الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".





اشتملت الدراسة على 332 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 3 و 22 عامًا ، وكان لديهم مرض التصلب العصبي المتعدد لمدة سبعة أشهر في المتوسط، أفاد الباحثون في دراستهم أن مواقعهم ومقدار تعرضهم لأشعة الشمس متطابقة حسب العمر والجنس مع 534 مشاركًا بدون مرض التصلب العصبي المتعدد.

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين د.

في الاستبيانات التي تم ملؤها من قبل المشاركين المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد أو آبائهم ، ذكر 19 % أنهم أمضوا أقل من 30 دقيقة يوميًا في الهواء الطلق خلال الصيف الماضي ، مقارنة بـ 6 %من أولئك الذين لم يكن لديهم مرض التصلب العصبي المتعدد، عندما قام الباحثون بتعديل مخاطر مرض التصلب العصبي المتعدد ، مثل التدخين ، وجدوا أن المشاركين الذين يقضون ما متوسطه 30 دقيقة إلى ساعة واحدة في الهواء الطلق يوميًا لديهم فرصة أقل بنسبة 52 % للإصابة بالتصلب المتعدد ، مقارنة بأولئك الذين أمضوا متوسطًا أقل. أكثر من 30 دقيقة في الهواء الطلق يوميًا.

قال المؤلف المشارك ايمانويل وابانت ، أستاذ في قسم طب الأعصاب UCSF ومعهد Weill لعلوم الأعصاب: "من المعروف أن التعرض لأشعة الشمس يعزز مستويات فيتامين (د)".

وأضاف واوبانت: "إنه يحفز أيضًا الخلايا المناعية في الجلد التي لها دور وقائي في أمراض مثل مرض التصلب العصبي المتعدد، وقد يغير فيتامين د أيضًا الوظيفة البيولوجية للخلايا المناعية ، وبالتالي يلعب دورًا في الحماية من أمراض المناعة الذاتية".

يكون مرض التصلب العصبي المتعدد الذي يبدأ عند الأطفال في البداية شديد الالتهاب ، ولكنه يستغرق وقتًا أطول من البالغين للتقدم ، مع ظهور أعراض تقدم ثانوي ، مثل الضعف المعتدل إلى الشديد وضعف التنسيق والتحكم في الأمعاء والمثانة ، والتي تحدث في المتوسط ​​بعد 28 عامًا من ظهور المرض.

وجد الباحثون أيضًا ارتباطًا بكثافة ضوء الشمس ،وأشاروا إلى أن التعرض لأشعة الشمس "يعتمد على الجرعة" ، فكلما طالت مدة التعرض قلت المخاطر، وقالوا إنه حتى التعرض في السنة الأولى من العمر يحمي من مرض التصلب العصبي المتعدد.

وفي الوقت نفسه ، "قد يكون نصح الوقت المنتظم في الشمس بما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا خاصة خلال فصل الصيف ، واستخدام الحماية من أشعة الشمس حسب الحاجة ، وخاصة لأقارب مرضى التصلب المتعدد من الدرجة الأولى ، تدخلاً مفيدًا لتقليل الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد".

ارتبط التعرض المحدود للشمس أو المستويات المنخفضة من فيتامين د بحالات أخرى. وتشمل هذه الأمراض مرض باركنسون والزهايمر وأنواع أخرى من الخرف ، وكذلك الفصام وأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض السكري من النوع الأول ومرض كرون والذئبة.