حياة كريمة بقنا.. الإنتهاء من تنفيذ مجمعى الخدمات الحكومية والزراعة بالمراشدة

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 420 م2 ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 13.5مليون جنيه، ويضم " وحدة محلية ، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين " ويخدم 55 الف نسمة، وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية للمشروع 85%، وذلك بحضور العميد أحمد عوض، المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا،فى بيان له،أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 19 مجمع خدمات بالمراكز المستهدفة بواقع " 5 مجمعات بمركز أبوتشت ، 5 مجمعات بمركز دشنا ، 5 مجمعات بمركز قوص 3 مجمعات بمركز فرشوط، مجمع خدمات بمركز الوقف "، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأضاف الداودي،أن أعمال الإنشاءات بمجمع خدمات قرية المراشدة بدأت فى شهر أغسطس الماضى وسيتم الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية مع نهاية الشهر الجارى، كما سيتم تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.

وتفقد محافظ قنا مجمع الخدمات الزراعية بقرية المراشدة والمقام على مساحة 530 م ، ويضم " وحدة بيطرية، مركز تجميع ألبان ، جمعية زراعية ، مكتب إرشاد زراعى " بتكلفة مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه، لافتا أن أعمال الإنشاءات بالمجمع بدأت فى شهر سبتمبر الماضى وسيتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية مع نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه من المقرر إنشاء 18 مجمع للخدمات الزراعية فى الوحدات المحلية للقرى التى تستهدفها مبادرة حياة كريمة لإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين، لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والإعتماد على أنظمة الرى الحديث.