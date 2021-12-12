حياة كريمة بالمنوفية.. مجمع خدمى وتوسيع مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بسبك الأحد

المنوفية - محمد فتحى

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري المركز وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء مشروعات خدمية جديدة، للوقوف على آخر المستجدات وتقديم التيسيرات والدعم اللازم للمشروع القومى ، رافقه سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات بقرية سبك الأحد علي مساحة 750م2 ويخدم ما يزيد على 66 ألف نسمة، حيث يتكون المجمع من 3 أدوار وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بنسبة 85 % ، وتفقد المحافظ مقر المركز التكنولوجي بالمجمع والذي يضم 16 شباك وتم تخصيص 2 شباك لخدمة ذوي الهمم، حيث جاري أعمال التشطيبات الداخلية بالمركز وتركيب رخام الأرضيات وأعمال الدهانات.

كما تفقد المحافظ الغرف الإدارية لمكتب البريد والشهر العقاري بالمجمع ، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة أحد المباني المتهالكة بمدخل المجمع لتوسعة المدخل، فضلاً عن نقل التشوينات الخاصة بأعمال التشطيبات وتحسين مستوي النظافة بمدخل المجمع ، موجهاً بتطوير المنطقة المحيطة للمجمع بكامل وتطوير ورفع كفاءة النصب التذكاري للشهداء بسبك الأحد ، كما أصدر توجيهات مشددة لرئيس مدينة أشمون بضرورة الاهتمام بنظافة وتحسين المستوي العام لمحيط المشروعات الجاري تنفيذها وتجميلها لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للمشروعات.

وخلال جولته بسبك الأحد تفقد المحافظ أعمال التوسعة بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية (أبو بكر الصديق سابقاً) علي مساحة 2940 م2 وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ مكونات المدرسة من الفصول والغرف الإدارية للتأكد من جودة الأعمال، موجهاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة مراجعة الأعمال المسندة للهيئة علي أرض الواقع وبصفة دورية للتأكد من المعايير والمواصفات الفنية.

وأوضحت المهندسة وفاء صبحي أنه تم توسعة المدرسة من خلال إنشاء جناح جديد يضم 18 فصلا دراسيا ليصبح إجمالي الفصول 36 فصلا دراسيا بالمدرسة، وتم أعمال التوسعة للجناح الجديد وفق نموذج حياة كريمة من حيث التصميمات والشعار، مشيرة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية وجاري توريد التجهيزات تمهيداً لتسليم المدرسة للإدارة التعليمية.

وأضافت مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية أنه جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية لمدرسة أمين الخولي الثانوية بمدينة أشمون (إحلال جزئي) علي مساحة 4860 م2 بإجمالي (13) فصل دراسي وبقيمة تعاقدية تقارب 5 مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، مشيرة أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بمركز ومدينة أشمون للارتقاء بالمنظومة التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغ 31 مشروع بإجمالي عدد 556 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن 204 مليون جنيه ، كما أوضحت بأنه وفق للتعليمات الواردة من الهيئة يتم رفع كفاءة وتطوير 25 % من المدارس بقري مركزي أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومن بينها مدرسة الشهيد سليمان عبد المنعم مقلد الرسمية للغات بسبك الأحد وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية، وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة الطلابية .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية علي تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار .

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق مركز ومدينة أشمون، حيث تفقد أعمال الرصف النهائية بشارع محمد محسن حمد بطول 800 م وبتكلفة 4,5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 90% ، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وبلاعات مياه الأمطار، كما تابع المحافظ أعمال التطوير بشارع الروضة حيث تم وضع طبقة الأساس وجارى أعمال تركيب البلدورات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي أشمون، وخلال تفقده لأعمال الرصف شدد المحافظ على رئيس المدينة بالإزالة الفورية لكافة الإشغالات بشوارع المدينة ، مؤكداً على أنه سيقوم بزيارة المدينة مرة أخرى خلال 10 للتأكد من تنفيذ التوجيهات ورفع كافة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالطريق العام لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين .

وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون إلى أنه جارى أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد (9) شوارع بنطاق المدينة وهم (شارع العبور ، شارع الجامعة ، شارع الروضة ، شارع عبد المنعم رياض ، شارع الثورة ، شارع خالد بن الوليد ، شارع محمد محسن حمد ، شارع صلاح الدين الغربي، شارع الحسين بن علي) بالإضافة إلى تطوير ميدان العبور وميدان الشهداء ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين العامة بهدف إعادة الرونق الحضارى بالمدينة.

وتفقد المحافظ أحد المواقع الغير مستغلة بمنطقة كفر زلابية امتداد شارع مدرسة الحسين على مساحة 700 متر ، وعلى الفور وجه رئيس المدينة باستغلال الموقع في إنشاء أسواق نموذجية بأسعار رمزية على أن تحتوى على أكشاك حضارية لتوفير فرص عمل جادة لشباب أشمون، وخلال جولته شدد المحافظ على رئيس المدينة بإزالة ورفع نواتج الهدم بمنطقة خلف مستشفى الحميات للحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة .

وخلال تفقد محافظ المنوفية لمنطقة سوق الجملة بأشمون ، وجه رئيس المدينة بعرض موقف تفصيلي عن السوق يتضمن عدد المستأجرين والباكيات مع استطلاع رأى التجار لإمكانية نقل سوق الجملة إلى موقع سوق أشمون المواشي القديم ليصبح سوق نموذجي حضارى للأهالى مع استغلال موقع سوق الجملة في إقامة موقف نموذجى نظراً لحيوية الموقع كونها منطقة هامة تؤدى إلى الطريق الإقليمى فضلاً عن منع التكدس والزحام داخل المدينة ، كما كلف رئيس المدينة بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق.

وخلال جولته الميدانية بالمنطقة سيراً على الأقدام كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع وكيل وزارة الري لرفع نواتج التطهير المتواجدة بأحد جانبى مصرف سبل وإدراج جزء مغطى بالمصرف أمام مجمع المدارس بسمادون لاستغلالها في إقامة سوق وموقف سيارات نموذجي يخدم أهالى القرية.