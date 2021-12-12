حملات نظافة ومسح الطرق ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الكهرباء والحامول وفوه وبيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مراكز ومدن الحامول وبيلا وفوه بمحافظة كفر الشيخ حملات نظافة يومية ومسح طرق ورفع الإشغالات، وصيانة كشافات أعمدة الإنارة، وإحلال وتجديد بعض الأعمدة ، واستكمال مراجعة أعمدة الإنارة، وأعمال التطوير، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية، ومسح الطرق بالمدينة، ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة بمنطقة أبو رمضان، وارض العجوة، وشارع العاشر، ومنطقة حامول السعيد، وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما أشرفَ رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة المكبرة لرفع الاشغالات، وتسيير حركة المرور بالشوارع، لرفع الباعة الجائلين بالشوارع والأرصفة، والتند التي تحجب الرؤية بشارع العاشر من رمضان، والكوبري الحديد، وشارع ابو بكر الصديق، ودوران ابو النور.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالقري، وعمل حملات نظافة بالطرق العامة، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية، وإصلاح وصيانة ماسورة مياه عمومية بقطر 6 بوصة بشارع البحر، وأشرفَ رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال فك وتركيب الطوب البوبيه بمنطقة جامع طايل.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع مخلفات القمامة بشوارع وأحياء المدينة، خلال الفترة الصباحية، بجانب رفع تراكمات القمامة والمخلفات من السوق العمومي بالمدينة في الفترة المسائية، وتم تفريغ صناديق القمامة بنطاق المدينة، للحفاظ علي المظهر الحضاري والشكل الجمالي، بالإضافة إلى حملات نظافة التي، شملت رفع مخلفات القمامة من شوارع القرى وتوابعها، ورفعها للمقالب الوسطية بالقري عقب تجميعها من نقاط التجميع، بجانب ري الأشجار والطرق، وتجريد وتمهيد مداخل بعض الطرق، بجانب المرور علي الوحدة الصحية بقرية الجرايدة لمتابعة انتظام العمل، ومتابعة إصلاح خط المياه بشارع المدارس بقرية الجرايدة.

كما أشرفَ رئيس مركز ومدينة بيلا، على صيانة كشافات أعمدة الإنارة، وإحلال وتجديد بعض الأعمدة في عدد من شوارع المدينة، واستكمال مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع، بجانب صيانة أعمدة الإنارة بطريق "بيلا، إبشان"، باستخدام سيارة الكهرباء ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.



اعمال النظافة بمدن كفر الشيخ



جانب من اعمال النظافة



جانب من اعمال لاالنظافة ببيلا