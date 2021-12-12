اليوم السابع
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الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:36 م
أكرم القصاص
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جامعة سوهاج تختتم ورشة الرسم الإبداعى ومهاراته للتعبير عن قضايا المرأة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:12 م
جامعة سوهاج تختتم ورشة الرسم الإبداعى ومهاراته للتعبير عن قضايا المرأة جانب من ورشة الرسم الابداعى بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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إختتمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع سفارة المعرفة، فعاليات الورشة التدريبية عن "فنون الرسم الإبداعى ومهاراته في التعبير عن الأفكار المختلفة"، وذلك بمقر السفارة بالحرم الجامعى القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن الدورة تأتى فى إطار تأهيل المشاركين من الطلاب  والطالبات بالجامعة للتقدم في مسابقة "كونى"، التي أطلقها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة .

وأضاف عبدالخالق، أن الورشة التدريبية للفنون تعبر عن قضايا العنف ضد الفتاة الجامعية والمرأة، والتي تضم قضايا التحرش، الزواج المبكر، الختان، العنف الأسري وغيرها من القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة للفتاة داخل المجتمع.

وأوضحت الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، أن الورشة نُظمت في إطار إطلاق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لمبادرة "قوتك في ثقافتك"، وكذلك في إطار أنشطة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوي الجامعات، مشيرة إلى أنه شارك بالورشة 35 طالب وطالبة من مختلف الكليات النظرية والعملية.

وأكدت سلمى كبرو مسئول السفارة بالجامعة، أنه تم توفير كافة الأدوات الفنية اللازمة لنجاح الورشة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر الفنية لتأهيلها للمشاركة فى المسابقة التي تتنافس عليها كافه الوحدات على مستوى جامعات الجمهورية والجدير بالذكر أنه قام  بتدريب الطلاب محمد بشاتى المدرب بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط.

 


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