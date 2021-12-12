جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى بطولة الشهيد الرفاعى للشطرنج

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى بطولة الشهيد الرفاعى فى نسخته الـ49 للشطرنج طلبه وطالبات التى استضافتها جامعة المنوفية .

وجاءت النتيجة بفوز الطالب ادهم فوزى جامعة الإسكندرية بالمركز الاول يليه الطالب ماركت ياسر بجامعة عين شمس والمركز الثالث جاء الطالب محمد رزق بجامعة المنوفية.

بينما جاءت نتيجة المسابقة طالبات بفوز الطالبة سارة عادل جامعة الإسكندرية والمركز الثانى زينب عادل جامعة الإسكندرية والمركز الثالث مارى وجيه جامعة اسيوط.

وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وشارك فيها 70 طالب من 23 جامعة ونظمها الاتحاد الرياضى المصرى بالتعاون مع جامعة المنوفية.