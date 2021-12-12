تفاصيل احتراق موتوسيكل بشاب على كورنيش الإسكندرية.. النيابة تباشر التحقيقات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة لوران بالإسكندرية حادثا مأساويا تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أثناء قيادة شاب لدراجة بخارية وفجأة احترق الجزء الخلفى بدون أسباب واضحة.

بدأت الواقعة عند قيادة الشاب مصطفى الزينى الدراجة البخارية وأثناء توثيق أحد أصدقائه فيديو له أثناء قيادتها انفجر الجزء الخلفى وسط ذهول من الجميع وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ويقول أحمد الزينى ، شقيقه، لـ"اليوم السابع"، أن الدراجة البخارية باهظة الثمن وهى من أفخم الأنواع للدرجات البخارية اليابانية الصنع وقام شقيقة بشرائها من الخارج .

واضاف أن نسبة الأخطاء غير واردة فى هذا النوع من الموديلات اليابانية لأن نسبة الأمان بتكون مرتفعه فيه للغاية، مشيرا إلى أن شقيقه تم نقله للمستشفى لمعانه من كسور مختلفة فى الجسم وحاليا يتلقى الرعاية الطبية فى المنزل بعد خروجه من المستشفى .

وتباشر نيابة أول الرمل بالإسكندرية التحقيقات فى الواقعه من تسريب بنزين أو عطل فنى فى الدراجة البخارية من عدمه وسبب احتراقها.