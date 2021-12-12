تفاصيل إنشاء 23 مشروعا لتدوير المخلفات الزراعية والعضوية بإبشواى فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

قال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، إنه استقبل لجنة من جمعية روح الحياة للتنمية والحوار والمنفذة لمشروع تدوير المخلفات الزراعية والعضوية بتمويل من مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة لبحث ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تطبيق عملى لمشروع تدوير المخلفات الزراعية والعضوية واستخراج وتصنيع الكمبوست كسماد عضوى اورجانيك لزيادة خصوبة التربة وإمداد النباتات بجميع احتياجاته من العناصر الغذائية الكبرى والصغير، وتحسين قوام التربة وتفكيك الأراضى الثقيلة والاحتفاظ بالمياه فى الأراضى الرملية

وأشار إلى أن الوحدة الواحدة توفر ما يعادل عدد 6 شكائر سماد عضوى أورجانيك للفلاح فى الموسم الزراعى الواحد بالإضافة إلى الغاز المستخرج للوقود.

ولفت إلى أنه تم مناقشة إنشاء وحدات البيوجاز والتى تعمل على استخراج الغاز الناتج من تحلل المواد العضوية لإنتاج غاز نظيف بديل للغاز الطبيعى واسطوانات الغاز المنزلى حيث يتم توصيله بالبوتاجاز بديلاً عن أسطوانات الغاز.

وأكد مراد مسعود أن مركز إبشواى تبنى فكرة المشروع وتم بالفعل وتم إنشاء عدد 4 وحدات بايوجاز ووحدة انتاج كمبوست بالوحدة المحلية بشكشوك كمرحلة أولى، وجارى إنشاء وحدة بيو جاز بالقرية الريفية بأبو نعمة السياحية لإمداد مطابخ القرية بالوقود وإنشاء المزيد منها بالتعاون مع جمعية روح الحياة للتنمية والحوار وبتمويل مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة.

ولفت رئيس المركز إلى أنه وجه بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل نحو عقد اللقاءات الجماهيرية للتعريف بفائدة إنشاء مثل هذه الوحدات وكيفية التعامل معها والاستفادة منها.

وأشار مسعود إلى أن الجمعيات تقدم دعم مادى وفنى لإنشاء المشروعات والتكلفة لمشروع البايوجاز تقدر بـ17 ألف جنيه ويتحمل المواطن توفير الموقع و بناء الأحواض أو العرف فقط.

ولفت رئيس المركز إلى أنه تم عقد بروتوكول بين جمعية تنمية المجتمع بشكشوك والجمعية الإنجيلية ببنى سويف لتقديم الندوات والمحاضرات لتوعيه الفلاحين بأهمية الكومبوست فى زراعة محصول أورجنك خالية من الكيماويات الضارة وتوفير السماد الطبيعى بدل الكيماوى بارشاد الإدارة الزراعية بأبشواى وإشراف الوحدة المحلية بشكشوك وتم عمل عدد 18 وحده كومبوست فى عزبة اللواج التابعه لقريه شكشوك وقامت السيدات بإنشاء الوحدات بأنفسهن تحت إشراف الوحدة المحلية.