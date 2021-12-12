تعليم القليوبية : حظر استخدام المحمول نهائيا أثناء اليوم للطلاب والمعلمين

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمديرية، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

واستهل وكيل الوزارة، الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتناول ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موجها بتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مدارس المحافظة، حيث شدد على مديري الإدارات ببحث المشاكل التي تواجه القائمين على العملية التعليمية والطلاب بالمدارس والتأكد منها وعرضها عليه شخصيا، ومنع أي تجاوز من مديري المدارس.

وشدد وكيل الوزارة، علي ضرورة المتابعة اليومية وتكثيف المتابعات والمرور علي المدارس بصفة دورية لحصر المشاكل التي تواجهها المدارس وإيجاد حل لها وفق الامكانات المتاحة، كما كلف مديري الإدارات بالمرور اليومي علي المدارس وحصر الإيجابيات والسلبيات والخطوات التي قام بها مدير الإدارة لتحسين العملية التعليمية وعرضها عليه شخصيا.

وأكد الدكتور ياسر، على الانتهاء من التطعيم لجميع العاملين، والتشديد على التباعد الاجتماعي بالفصول والإجراءات الاحترازية، وعدم استخدام أي مقررات غير مقررات الوزارة، ومنع الدعاية لأي كتب ومقررات خارجية، وتشجيع توظيف القنوات التعليمية، والتأكيد على ترشيد الطاقة والمياه والموارد المتوفرة في المنشآت التعليمية، وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم للطلاب والمعلمين، وحظر التدخين بالمدارس والمنشآت التعليمية، والتنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه وحظر جمع أي مبالغ من أولياء الأمور، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية.



جانب من اجتماع تعليم القليوبية



جانب من الاجتماع