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تعليم الأقصر تعلن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة.. التفاصيل

الأحد، 12 ديسمبر 2021 09:57 ص
تعليم الأقصر تعلن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة.. التفاصيل تعليم الأقصر تستكمل تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس
الأقصر – أحمد مرعى

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استكملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تنفيذ فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون وبرعاية حزب مستقبل وطن بالأقصر، وهي المسابقة التي بدأت يوم الإثنين الماضي، بحضور النائب الاستاذ الدكتور محمد العماري امين الحزب بالمحافظة، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل تعليم الأقصر، أنه تم وضع كافة اللمسات النهائية للمسابقة الكبرى لأوائل الطلبة التى يجرى تنفيذها، وذلك في إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الإرتقاء بالتفوق الدراسي والوعى بالمشروعات القومية لدي الطلاب، مشيراً إلى أنه تم شكيل لجنة بالمديرية والتى تضم مديرى مراحل التعليم ( الإبتدائى والإعدادى والثانوى) بالمديرية والتربية الإجتماعية، وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة، موضحاً أن المسابقة متاحة لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، حيث تستهدف المسابقة الصفوف النهائية من مدارس المراحل ( الابتدائية-الإعدادية-الثانوية ) للعام الدراسي الحالي 2021/2022م.

وفى هذا الصدد تفقدت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران وأمين المرأة بأمانة الحزب بالأقصر، عدد من المدارس التي يتم تنفيذ المسابقة بها في مدن محافظة الأقصر، كما تابعت فاعليات المسابقة في مدارس الأقصر، حيث زارت مدرسة النجع الطويل الابتدائية برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الدكتور محمد السيد، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور محمد عمران أمين العلاقات العامة بالحزب، وعز الشافعي أمين مساعد الإعلام وضياء الدين الهمامي أمين مساعد بندر الأقصر.

وألقت عضوة البرلمان الأقصرية، خلال جولتها على المدارس ولقاء الطلبة، محاضرة سريعة أكدت خلالها على أهمية المسابقة ودورها في تنمية روح المنافسة العلمية، وحث الطلاب علي تحصيل العلم والاطلاع والمعرفة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، حيث أن المسابقة التي تنعقد في الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة تشهد تنافساً شديداً بين مدارس المحافظة للفوز بجوائز المسابقة، والتي يشرف عليها مديري الادارات التعليمية وتتم حالياً مراحل التصفية للمرحلة الإبتدائية بين عدد كبير من المدارس بمحافظة الأقصر.

تعليم الأقصر تستكمل تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة
تعليم الأقصر تستكمل تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة

 

فعاليات مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة
فعاليات مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة

 

متابعة فعاليات مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة
متابعة فعاليات مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة

 

متابعة مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة
متابعة مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة

 

مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة بالأقصر
مسابقة أوائل الطلبة فى المدارس المختلفة بالأقصر

 


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