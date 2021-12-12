تعرف على مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

اعتمد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسى الأول 2021-202.

وينشر اليوم السابع جدول مواعيد الامتحانات الخاصة بشهادات النقل والتى تبدأ يوم 15 يناير بالصف الرابع الابتدائى، وتنتهى يوم 15 فبراير بالتعليم الفنى والمزدوج.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول والذى يبدأ بالصف الرابع الابتدائى والخامس الابتدائى والصمت وضعاف السمع والأول والثانى الإعدادى مكفوفين والأول والثانى الثانوى الصم والنقل الابتدائى مكفوفين، بينما ينتهى فى 2 فبراير بامتحانات التعليم الفنى والفنى المزدوج.

وأعلنت المديرية عن استعداداتها لامتحانات النقل وتجهيز اللجان والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى مختلف اللجان.