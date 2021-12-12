اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بالمنيا

الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:24 م
تعرف على مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بالمنيا امتحانات النقل
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسى الأول 2021-202.

وينشر اليوم السابع جدول مواعيد الامتحانات الخاصة بشهادات النقل والتى تبدأ يوم 15 يناير بالصف الرابع الابتدائى، وتنتهى يوم 15 فبراير بالتعليم الفنى والمزدوج.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول والذى يبدأ بالصف الرابع الابتدائى والخامس الابتدائى والصمت وضعاف السمع والأول والثانى الإعدادى مكفوفين والأول والثانى الثانوى الصم والنقل الابتدائى مكفوفين، بينما ينتهى فى 2 فبراير بامتحانات التعليم الفنى والفنى المزدوج.

وأعلنت المديرية عن استعداداتها لامتحانات النقل وتجهيز اللجان والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى مختلف اللجان.

 

جدول امتحانات شهادات النقل بمحافظة المنيا
جدول امتحانات شهادات النقل بمحافظة المنيا

مديرية التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

امتحانات النقل

امتحانات نصف العام الدراسى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة