تعرف على مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرية الزرابى فى أسيوط.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نائبه والسكرتير المساعد بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للمواعيد المقررة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بشكل لائق مشيداً بما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تساهم فى خدمة المواطنين ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذا السياق تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بعض مشروعات التطوير بقرية الزرابى التابعة لمركز أبوتيج للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التى يجرى تنفيذها وفقاً للخطة الزمنية حيث زار مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية وتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابى فضلاً عن تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع الضيقة التى يصعب رصفها بالإضافة إلى زيارة مبنى مجمع الخدمات ومركز الشباب بالزرابي.

وأوضح نائب المحافظ أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمنى المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة على أن يتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع، لافتاً إلى متابعته المستمرة وفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لأعمال تنفيذ تلك المشروعات ومراحل ومعدلات التنفيذ التى وصلت إليها مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً.

كما تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز أبو تيج، حيث استمعت إلى شرح تفصيلى لما وصل إليه تنفيذ المشروعات والمراحل المتبقية ومعدلات التنفيذ لمشروع مجمع الخدمات الزراعية ومجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابى بالإضافة إلى تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع الضيقة التى يصعب رصفها فضلاً عن زيارة مبنى مركز الشباب بالزرابي.

وأضافت السكرتير العام المساعد للمحافظة أن الأعمال جارية على قدم وساق فى تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المقرر ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة مؤكدة على متابعة اللواء عصام سعد محافظ اسيوط المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومراكز المحافظة سواء عن طريق جولات ميدانية أو اجتماعات دورية أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والتفقد لتلك المشروعات، رافقهما خلال الجولة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج، وسوزان محمد راضى مدير وحدة مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة، والمهندس مينا ابراهيم منسق عام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعضو البرنامج الرئاسية، ومسئولى واستشارى ومهندسى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



مشروعات حياة كريمة بالزرابي



محافظ أسيوط يوجه نائبه والسكرتير المساعد بمتابعة مشروعات حياة كريمة بالزرابي