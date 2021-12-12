تعرف على آليات نظام العمل بالحصة لسد العجز فى المواد بمدارس الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

عقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات التعليمية، وموجهى عموم المديرية للمواد الأساسية، بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل مديرية التربية والتعليم، ومديرى عموم المديرية لمناقشة آليات العمل بالحصة لسد العجز بالمواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفق الكتاب الدورى رقم 26.

وأكد عبد الرؤوف، على تنفيذ كافة التعليمات و الشروط الخاصة بتنفيذ آليات العمل بنظام بالحصة لسد العجز بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى المواد الدراسية المعلن عنها وفق الكتاب الدورى رقم ( 26 ).

وأشار مدير المديرية إلى كيفية تطبيق وتنفيذ شروط العمل بالحصة كالآتى حصول المتقدم على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب و دبلوم تربوي، ويراعى العمل فى الإدارات و المدارس التى بها عجز فقط وفى التخصصات المطلوبة فقط.

وأشار للشروط الواجب توافرها فى المتقدم وهى ألا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين مستقبلا على الموازنة العامة للدولة، وعلى أن يتم الاختيار و المفاضلة ممن له خبرة سابقة فى أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية.

ويشترط الأعلى مؤهلا ويليىه الأعلى تقديرا فى المؤهل الدراسي، ويليه الأكبر سنا و الأقدم تخرجا ويتم بحث الموقف الأمنى للمرشحين عن طريق المديرية.

وناقش الميزانية المخصصه للحصة بواقع 20 عشرون جنيها، وبما لا يتجاوز 24 حصة أسبوعيا، مشددا على مراعاة الدقه المتناهية والشفافية فى التنفيذ.