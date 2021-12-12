تدريب 1034 من أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة بنى سويف واستئناف الدورات أون لاين

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، أنه تم عقد 24 دورة تدريبية لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حيث بلغ عددهم 678 متدرب.

كما تم عقد 3 دورات للقيادات الجامعية وبلغ عددهم 222 متدرب، ودورة تدريبية للقيادات الطلابية حيث تم تدريب 134 طالب، جاء ذلك خلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، خطة الإعلان عن الدورات الجديدة ومنها، دورة القيادات الجامعية بداية من شهر يناير 2022، ودورات مهنية متخصصة لتدريب الصف الثاني من العاملين في جميع التخصصات مثل الإدارة المالية، والشئون القانونية، إلى جانب استحداث دورات "التأهيل لسوق العمل" لتدريب الطلاب، واستئناف الدورات الأون لاين بعد اعتماد الضوابط والآليات اللازمة لانعقادها.