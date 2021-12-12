تحرير 40 محضر تموينى متنوع فى حملة مكبرة بالمنيا.. اعرف التفاضيل

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا،إن الهدف من الحملات الرقابية إحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.

وأضاف أن إدارة تموين سمالوط شنت حملة مكبرة بدائرة المركز على المخابز البلدية وتم تحرير 40 محضر متنوع عبارة عن 11محضر خبز ناقص الوزن 7محضر خبز غير مطابق للمواصفات، 6 محضر عدم نظافة أدوات العجن و 6 محضر عدم إعطاء بون صرف، 5 محضر عدم وجود لوحة إعلانات و1 محضر عدم وجود ميزان حساس بالإضافة إلى 3 محاضر توقف عن الإنتا ج و1 محضر عدم وجود سجل زيارات، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.