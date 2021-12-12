بيطري المنيا يحرر 17 محضرا خلال حملات رقابية على الأسواق

المنيا -حسن عبد الغفار

قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، نفذت 4 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين، وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة و المتداولة بالأسواق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ومتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية تم تحرير 17 محضر مخالف بـ4 مراكز "ابوقرقاص- مغاغة- سمالوط- ديرمواس"، منها مخالفتين بإجمالى وزن 10.550 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى ، و 15 مخالفة بإجمالي وزن 31.850كيلو جرام لحوم بلدى ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.