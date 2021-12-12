انطلاق حملة "مدينتى جميلة "بالبحر الأحمر لتجميل ونظافة شوارع الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر انطلاق حملة "مدينتي جميلة "، لتنظيف وتجميل شوارع مدن المحافظة، والتي تستهدف رفع ردش المباني والمخلفات الصلبة من شوارع مدينة الغردقة وتعميمها علي حميع شوارع المدينة .

وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر، أن الحملة في يومها الأول قامت برفع ردش مباني ومخلفات قمامة ومخلفات زراعية بالطريق الدائري الأوسطى بالغردقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئات والمجتمع المدني، وناشد قسم الشكاوي البيئية بالمحافظة المواطنين أصحاب قطع الاراضي التي بها ردش مباني و مخلفات صلبة بضرورة ازالتها وتنظيف المكان، وكذلك اصحاب المنشآت والعمارات التى تحت الانشاء بضرورة إزالة ردش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشآت وضع سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.

كما ناشدت المحافظة أصحاب السيارات النقل الإلتزام بوضع مخلفات القمامة وردش المباني فى الأماكن المخصصة لها، و فى حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بناء على المصلحة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وأكدت المحافظة أن الحملة هي النواة لحملة مكبرة تستهدف تجميل كافة مدن المحافظة وللابلاغ عن شكاوي المواطنين بخصوص المخلفات البيئية وردش المباني يرجي التواصل مع زكريا سلطان مفتش الشكاوي البيئية علي الرقم التالي 01004528152.