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انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات بالإسكندرية الازهرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 12:29 م
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات بالإسكندرية الازهرية جانب من المسابقه
الإسكندرية أسماء على بدر

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انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات للمرحلة الإعدادية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.
 
وتفقد علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،اليوم الأحد،التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات للمرحلة الإعدادية، بحضور سلامة القط مدير التعليم الإعدادي،وعبدالحميد أحمد موجه عام الرياضيات.
 
وأقيمت التصفيات بالمكتبة المركزية للمنطقة، تحت إشراف  نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية، و إكرام عباس موجه أول التربية الاجتماعية، و إيمان خضر.
 
كما تم تقييم اختبارات الطالبات من عددٍ من موجهي العلوم الشرعية والثقافية.
 
يذكر أن أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية نتيجة مسابقة كرة القدم بنين  وكانت نتيجة التصفيات النهائية كالتالي: فاز بالمركز الأول فريق معهد برج العرب، وفاز بالمركز الثاني فريق معهد أبوالعزائم، وفاز بالمركز الثالث فريق معهد سموحة النموذجي، وفاز بالمركز الرابع فريق معهد الورديان.
 
وقام الوكيل الشرعي والوكيل الثقافي بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى.
 
 
وأقيمت البطولة تحت إشراف وفاء الذهبي موجه عام التربية الرياضية، و طارق سيد موجه أول التربية الرياضية، و إسلام يعقوب مسئول المسابقات، و محمد عبدالله، و محمد عاطف عضوا رعاية الطلاب.
 
 
 
 

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