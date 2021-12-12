انطلاق احتفالات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بالأقصر مساء اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بكلية الفنون الجميلة فى مدينة الأقصر، مساء اليوم الأحد، فعاليات اليوبيل الفضى للكلية بمناسبة مرور 25 سنة على إنشاؤها، حيث تقام الفعاليات تقام على مدار ثلاثة أيام يتخللها مجموعة ورش عمل وندوات ثقافية ومعرض فن تشكيلي وآخر تحت عنوان السوشيال ميديا وفيلما تسجيليا عن الكلية ومدرسيها القدامي والحاليين.

وتبدأ احتفالات الكلية باستعراض للفنون الشعبية فى الكلية، يعقبها افتتاح معرض الكلية الرسمي ومعرض السوشيال ميديا بمشاركة المئات من نجوم الفنون من مصر وحول العالم، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة والقطاع القومي للفنون التشكيلية، وبعض من الجهات الداعمة من المجتمع المدني.

ويقول الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أن للاحفالية هدفين هما تنظيم ورش عمل للطلاب لإصقال مهارتهم لكن الهدف الاساسي هو عقد شراكات وبروتوكول تعاون وتآخي مع الفنانين الدوليين المشاركين في الاحتفالية والذين يمثلون جامعات مختلفة دولية ومحلية، كما تستهدف الاحتفالية الترويج السياحي لمحافظة الأقصر من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والسياحية في الأقصر.

وأضاف عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية ستكون مستمرة خلال العام الدراسي 2021-2022، ونستهدف مشاركة 1000 فنان من 100 دولة خلال عام الاحتفالية، حيث نقوم بالتحضير لمعرض فن تشكيلي للطلاب عن الجمهورية الجديدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر خلال شهر فبراير من العام المقبل كما نقوم بالتجهيز لمؤتمر علمي دولي محكم يقام بالتوازي مع مهرجان الفنون التشكيلية تحت إطار احتفالية الكلية باليوبيل الفضي، كما يجري الآن التنسيق مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لإقامة معرض للطلاب تحت عنوان الهجرة غير الشرعية.



الحفل يبدأ الأحد ونستهدف مشاركة 1000 فنان من 100 دولة



اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بالأقصر