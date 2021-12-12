اليوم السابع
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الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:05 م
أكرم القصاص
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الوادى الجديد تستأنف برنامج "إعرف بلدك".. تعرف على الأماكن الأثرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 03:37 م
الوادى الجديد تستأنف برنامج "إعرف بلدك".. تعرف على الأماكن الأثرية الوفود
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن استئناف برنامج "اعرف بلدك"، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة لدعم السياحة الداخلية لشباب المحافظات المختلفة لمحافظة الوادى الجديد.

وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن برنامج الوفود يشمل زيارة المعالم الأثرية بمراكز الفرافرة، والداخلة، وبلاط، والخارجة لزيارة الصحراء البيضاء، والمحمية الطبيعية، ومشروع مليون ونصف المليون فدان، والمزوقة، والقصر الإسلامية، والآبار السخنة، والبشندي، ومقابر بلاط الإسلامية، والبجوات، والمتحف، ومعبد الغويطة، ومعبد هيبس، إضافة إلى التعرف على مقومات الوادى الجديد التنموية والاستثمارية فى شتى المجالات.

وفى سياق متصل تنفذ إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة برنامج كيفيه التصدى للشائعات داخل مدارس المحافظة تحت شعار تصدوا معنا والذى يحاضر فيه مدربون معتمدون من اكاديميه ناصر العسكريه العليا . وشملت الدورات التدريبيه شرح البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى والذى تناول تعريف الأمن القومى وأهدافه واهميته والمخاطر والتحديات ومجالات الأمن القومى وجروب الجيل الرابع .

 


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