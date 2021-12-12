الكشف الطبي على 1113 شخصا بقافلة حياة كريمة في قرية الروضة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت القافلة الطبية بمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" في قرية الروضة التابعة لمركز سيدي سالم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، من إجراء الكشف الطبي على 1113 متردداً على مدار يومي السبت والأحد، وتلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختفا، بالإضافة إلى العلاج المجاني، كما تلقى 380 مواطنا لقاح كورونا.

وتضمنت قافلة حياة كريمة ندوات تثقيفية لأهالي القرية عن أهمية تلقي لقاح كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية، من تطهير وارتداء الكمامات، وستشهد قرى المحافظة عدد من القوافل وخاصة بالقرى النائية.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل " باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ومد، عظام "،بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتلقي أهالي القرى لقاح فيروس كورونا، إضافة لندوات توعوية في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك بحضورالدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة ،وأحمد شرابي، المسئول المالي والإداري بالقوافل، والدكتورة ولاء بسيوني مسئول الإمداد الطبي والدوائي ورضا الحديدي مسئول المعلومات بالقوافل.



اجراء الكشف الطبي على طفلة



اعمال التسجيل



التوةافل لتلقي لقاح فيروس سي



تسجيل الاسماء لتلقي لقاح كورونا المستجد



جانب من اعضاء القافلة



صرف الادوية مجانا



قافلة حياة كريمة بقرية الروضتة