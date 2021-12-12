الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تكثف جهودها بقرى ملوى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بالمنيا مراكز تلقى اللقاح، للوقوف على آلية وسير العمل مع تقديم كافة التسهيلات للتيسير على المواطنين، حيث شملت الجولة متابعة أداء عمال المركز الطبى لتلقى اللقاح بقرية قلندول، ومتابعة العمل بالقافلة الثابتة لتلقى اللقاح بمركز شباب قرية الروضة، للأطمئنان على توافر اللقاحات داخل المراكز.

وأكد رئيس المدينة على توافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال المراكز المخصصة بالمركز والمدينة والوحدات الثابتة والمتنقلة تسهيلاً لحصول المواطنين عليها حرصا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

واستمع رئيس المدينة إلى شرح من فريق العمل حول كيفية تلقي المواطن اللقاح بدءا من التسجيل وحتى الحصول على اللقاح، ووجه السايس بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه رئيس المدينة نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى التسع بمتابعة أعمال القوافل المتنقلة والثابتة للأطمئنان على آلية سير العمل والتيسير على المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الوزير اسامه القاضي محافظ المنيا بمتابعة سير العمل بمراكز تلقى اللقاح والقوافل المتنقلة وتيسيراً على المواطنين لتلقى اللقاح حرصاً على سلامتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا.