اليوم السابع
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الغردقة قبلة السياحة.. إقبال السياح الروس صباحا على كورنيش الشيراتون

الأحد، 12 ديسمبر 2021 12:41 م
الغردقة قبلة السياحة.. إقبال السياح الروس صباحا على كورنيش الشيراتون سياح روس علي كورنيش الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث اليوم السابع، لايف جديدا من كورنيش الشيراتون القديم بمدينة الغردقة، قبلة السياح الروس فى ساعات الصباح من كل يوم، حيث يصل إلى تلك المنطقة المئات من السياح لمشاهدة المنظر البانورامى لمدينة الغردقة من على ارتفاع .

 

يرتفع كورنيش الشيراتون القديم بمدينة الغردقة عن سطح البحر ومن خلاله يتم مشاهدة معالم مدينة الغردقة بصورة كبيرة وجميلة وكذلك الجزر البحرية واللنشات البحرية أثناء إبحارها إلى مواقع الغوص والجزر فى ساعات الصباح .

 

شركات السياحة تنظم تلك الرحلات تحت مسمى ستى تورز لمشاهدة معالم مدينة الغردقة منها مأذنتين مسجد الميناء الكبير وكذلك ميناء الغردقة البحرى والسياحى وعدد من معالم المدينة منها جزر الجفتون وابو منقار .

 

وتعد الزيارات التى تنظمها شركات السياحة لمنطقة الكورنيش القديم ضمن فقرات رحلات الستى تورز حيث تعد أولى فقرات رحلات الستى تورز التى تنظمها شركات السياحة للسياح فى الغردقة، حيث تبدأ من تلك المنطقة يقضى السياح فيها وقتا ممتعا يشاهدون المنظر البانورامى لمدينة الغردقة ثم يلتقطون صور تذكاريه لهم فيها .

 

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر أن رحلات الستى تورز أو جولات البلد أو الرحلات الداخلية كما يطلق عليها، الهدف منها تعريف السائح بثقافة المدينة وطبيعة الحياة بها وكذلك لكسر الملل وعدم البقاء فى الفندق وعلى البحر فقط.

وأضاف نقيب المرشدين السياحين لـ"اليوم السابع" أن من أهم أهداف رحلات الستى تورز معرفة الحياة العامة للمدينة، وينتج عن ذلك انتعاش الحركة فى البازرات السياحية والمحال التجارية بشكل عام.


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