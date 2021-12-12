العفاريت مشيوا والناس سكنت.. مباشر من أمام عمارة العفاريت اللى بيقولوا عليها فى إسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، عن "عمارة العفاريت" المثيرة للجدل فى منطقة رشدى بالإسكندرية، والتى انتشر عنها حكايات وأساطير مرعبة منذ 70 عاما، وساهم شكل العمارة القديم والذى كان عبارة عن مبنى خال من السكان تماما ولا يوجد له أبواب أو شبابيك فى الترويج لتلك الشائعات والحكايات المرعبة عنها.

ولكن منذ نحو 4 سنوات تم بيع العمارة إلى مالك جديد والذى قام بتطوير العقار بشكل معمارى هندسى رائع، وأصبحت أجمل عمارة فى المنطقة من حيث الشكل وتزيينها بالنباتات والأشجار ويسكنها حاليا مالك العقار وبعض السكان الجدد.

ومن الروايات المرعبة التى انتشرت حول عمارة العفاريت أن السكان كانت تهرب منها بسبب أحداث غريبة، مثل عريس وعروس وجدوا أثاث منزلهم ملقى فى الشارع وآخرين وجدوا كتابات بالدماء على جدران المنزل وغيرها من الشائعات المرعبة.

وأكد حارسو العقارات القديمة بالمنطقة، أن كل تلك الشائعات هى حكايات لا أساس لها من الصحة وأن السبب فى نشر تلك الشائعات حول العقار هو الارتفاع الكبير وسعرها الباهظ جدا.