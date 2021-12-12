الصحة العالمية: مصر أطلقت تشريعات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أننا نهدف لتحسين وضع الناس، وتحديد الخدمات التى يتطلبها المجتمع والفئات الأكثر احتياجا، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، واللاجئين والنازحين لديهم احتياجات كبيرة، وهم من الفئات المهمشة التى يجب أن نهتم بهم بشكل أكبر.

وقال، إن مصر أطلقت تشريعات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مضيفًا أن التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة هو إرداة سياسية، وهناك دول مثل تايلاند قرروا التغطية الصحية الشاملة رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها، ولابد من أخذ القرارات السياسية لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أن مصر أطلقت تشريعات للتغطية الصحية الشاملة، وهناك رقابة وجودة على التغطية الصحية الشاملة، وكل جزء فى التغطية هناك له مسئول.

وقال فى منطقة شرق المتوسط، إنه لدينا رؤية أن نتعاون يد بيد للتغطية الصحية الشاملة، فى باكستان عملنا لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة العام الماضى، وسنقوم بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمعرفة ما تم تنفيذه، ونامل فى تحقيق التنمية المستدامة للجميع ونسلط الضوء على منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، يسلط الضوء للوصول إلى كل الحكومات والاستفادة من بعضنا البعض، والتغطية الصحية الشاملة تعود لهدف إنشاء منظمة الصحة العالمية، لنكون قادرين على تسريع التغطية الصحية الشاملة.