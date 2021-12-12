الصحة العالمية: بعض الدول وفرت منصات رقمية للمرضى دون الحاجة للذهاب للمستشفى

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة اليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، عن إننا نهدف لأن يصل الجميع إلى الخدمات الصحية ولابد أن تتمتع بالجودة، موضحة أن هناك فوائد أساسية حتى خلال جائحة كورونا نريد أن نقدم خدمات صحية للناس.

وقالت، إنه لا يوجد صعاب مالية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة ، مضيفة أن هناك خدمات أساسية توقفت خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة حاليًا يتغير مسارها وهناك دول تحاول خلق منصات رقمية لتوفيرالخدمات الصحية دون الحاجة للذهاب الى المستشفى أو إلى الطبيب.

من جانبها قالت الدكتورة سميرة أسما مساعدة المدير العام المعنية بإتاحة البيانات والتحليلات، نحتاج إلى النظر إلى الخدمات التى يحتاجها الاشخاص وتامين الوقاية من أمراض مثل القلب وأمراض الجهاز التنفسي، ونريد تأمين الخدمات الصحية المختلفة، موضحة أن فيروس كورونا يمهد الطريق لأمراض مزمنة، موضحة أن بعض الأشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة أصيبوا بمضاعفات أخرى بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية المشروع منذ أكثر من عام، عندما بدأ وباء كورونا في الضغط على النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، ومن خلال توحيد الجهود مع جميع الأطراف المعنية والشركاء في مصر، نجحت منظمة الصحة العالمية والشركاء في التخفيف من الآثار المباشرة وغير المباشرة لكورونا من خلال خطط تعزيز قدرات التأهب والاستجابة في مصر، وقد كانت المملكة المتحدة داعمًا رئيسيًا منذ البداية، حيث ساهمت بمبلغ إجمالي قدره مليون جنيه إسترليني في المشروع.

وخلال فترة المشروع نجحت منظمة الصحة العالمية في تعزيز جوانب مختلفة من النظام الصحي في مصر، بما في ذلك تعزيز الحوكمة وقدرات الشركاء الوطنيين في مجال الصحة، وكذلك دعم مهام الهيكل التنظيمى لقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، و دعم المشروع أيضًا أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لفيروس كورونا على مستوى البلاد، ودعم استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل مرافق الرعاية الصحية.

وقال جاريث بايلي، "لقد أثبت فيروس كورونا أنه تحدٍ عالمي لا مثيل له، ومن الرائع أن نرى أن التزامنا تجاه منظمة الصحة العالمية في مصر وتعاوننا مع الحكومة المصرية كان قادرا على تحقيق هذه النتائج المذهلة. يسعدنا أن نوسع هذه الشراكة بمبلغ إضافي قدره 500000 دولار أمريكي لمواصلة هذا العمل الهام".