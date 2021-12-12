السعال الجاف من الأعراض الأولية فى 89٪ من المصابين بمتغير أوميكرون

كتبت إيناس البنا

تم إرجاع انتشار متغير أوميكرون السريع إلى قدرة غير مسبوقة على الإصابة مرة أخرى، ومع ذلك ، فإن طفراته تؤدي إلى مرض أكثر اعتدالًا ، مع عدم وجود تقارير عن وفيات فيما يتعلق بالسلالة المسجلة حتى الآن، وقد أصدر مركز السيطرة على الأمراض CDC مؤخرًا تقريرًا يسلط الضوء على الأعراض التي تسود على الآخرين وفقا لموقع " اكسبريس"

تصاعدت الجهود لفهم متغير أوميكرون بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية في (نوفمبر) على أنها "متغير مثير للقلق".

السلالة ، المعروفة باسم B.1.1.529 ، تشتمل على طفرات متعددة مع القدرة على الانتشار السريع وتمنح المقاومة للدفاعات المناعية الحالية، تُعزى قدرة السلالة على إصابة أولئك الذين لديهم مناعة إلى أكثر من 30 طفرة شوهدت في بروتينها الشائك.

لحسن الحظ، تم الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الاستشفاء فيما يتعلق بالمتغير، ويعتقد أن الأعراض أكثر اعتدالًا من تلك التي أثارها متغير دلتا.

في تقرير المرض والوفيات الأسبوعي، قدم الباحثون في مركز السيطرة على الأمراض ملفًا أوليًا لأعراض متغير أوميكرون، بالاعتماد على البيانات المتاحة حتى الآن.

يذكر التقرير أن السعال هو أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يصيب 89% من المصابين بأوميكرون، ووصفت الروايات لباحثين من جنوب إفريقيا السعال بأنه جاف، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بـ "حكة في الحلق"، وفقًا لرويترز.

أوضح مؤلفو تقرير مركز السيطرة على الأمراض: "يبدو أن العديد من الحالات الأولى المبلغ عنها لعدوى متغير أوميكرون خفيفة، على الرغم من أنه كما هو الحال مع جميع المتغيرات، يوجد فارق بين العدوى والنتائج الأكثر خطورة".

"من المتوقع أن تكون الأعراض أكثر اعتدالًا في الأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين يعانون من عدوى سابقة لـ كورونا مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.

"خصائص الحالات الموصوفة في هذا التقرير قد لا تكون قابلة للتعميم أيضًا لأن نتائج الحالة قد تكون مرتبطة بخصائص فردية، وتستند تفاصيل التقرير إلى 43 حالة إصابة منسوبة إلى سلالات أوميكرون.

كتب مؤلفو التقرير: "حتى لو كانت معظم الإصابات خفيفة، يمكن أن ينتج عن متغير شديد القابلية للانتقال حالات كافية لإرباك الأنظمة الصحية".

يسرد التقرير الأعراض كالتالى:

السعال (89 %) .

التعب (65 %) .

الاحتقان وسيلان الأنف (59 %) على أنها الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا.

ضيق التنفس (16 %) ، والإسهال (11 %) وفقدان التذوق أو الشم (8%) كلها واردة في الجزء السفلي من قائمة مراكز السيطرة على الأمراض.