"التصميم الصناعى والتراثى للزخارف" ورشة مجانية لمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية تحت عنوان: "التصميم الصناعى والتراثى للزخارف"، وذلك يوم الثلاثاء 14 ديسمبر فى تمام الثالثة عصرًا، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بتاريخ الزخارف وأنواعها من خلال تعلم طريقة رسم الزخارف، والقياسات الهندسية اللازمة لإعداد الزخارف ذات الأشكال المميزة، وكذلك القواعد المستخدمة من موازنة وتناظر وتناسب وتشعب وتكرار وغيرها.

يحاضر فى الورشة مجدى الشحات؛ مدرس الزخارف الأثرية فى كلية الآثار بجامعة الفيوم وجامعة القاهرة، ومدرس الزخرفة الشعبية بأكاديمية الفنون المعهد العالى للفنون الشعبية، واستشارى الأعمال النحاسية فى مشروع "صنايعية مصر القومي".

تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على فن الزخرفة الذى رافق الإنسان منذ القدم، وازدهر فى كافة العصور، وعكس أشكال ونُظُم الحياة والمعيشة والعادات والتقاليد، وكذلك تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب فى عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وتستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الشباب من سن 16 سنه فيما فوق.