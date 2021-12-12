"الإدمان والتدخين وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع" ندوة بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس ندوة بكلية طب الأسنان بعنوان "الإدمان والتدخين وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع" بحضور 40 من طلاب الكلية ضمن سلسلة ندوات مبادرة "لا للتدخين" المتواصلة بكليات الجامعة.

جاءت الندوه طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد زكى حسين رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على إطلاق مبادرة للحد من ظاهرة التدخين.

حاضر فيها الدكتور محمد جودة البقرى - المدرس بكلية التمريض الذى بدأ حديثه عن أخطار التدخين، حيث تحتوى السجائر على أكثر من 600 مكون ومادة عند حرقها فإنها تنتج أكثر من 7000 مادة كيميائية وعدد المواد التى تنتج من تدخين السيجارة وتسبب السرطان أكثر من 69 مادة، بجانب المواد السامة الكيميائية ويسبب التدخين أيضا السرطان بأنواعه ،مرض السل ،تصلب الشرايين ،ضغط الدم،ضيق التنفس الربو ،الإجهاض عند النساء ،التشوهات للمواليد ،موت المواليد ،الجلطة الدموية وأضرار على الجهاز العصبى و أضرار على الجهاز التنفسى والجهاز الهضمي.

وتابع حديثه بخطوات الإقلاع عن التدخين فى الحصول على قدر كبير من الاسترخاء وبخاصة خلال الأيام الأولى من التوقف عن التدخين، الإكثار من أكل الفاكهة والخضروات الطازجة وعدم تناول الأطعمة الدسمة، الإكثار من تناول الماء وذلك لتخليص الجسم من النيكوتين والمواد الضارة مع تخفيف الشاى والقهوة وخاصة فى الأيام الخمسة الأولى ،حاول الابتعاد عن المدخنين وأجواء التدخين واصرف النظر عن التفكير فى العودة إليه عندما تحس بالحنين اليه وتذكر أضراره ، تناول يومياً بعد الإفطار كأساً من الليمون أو البرتقال لأنه يخفف من شدة الرغبة فى التدخين .

وفى نهاية الندوة تم الرد على جميع الأسئلة والإستفسارات وقامت الندوة تحت إشراف إيفون حبيب ميخائيل مديرة إدارة الإتصالات والمؤتمرات.