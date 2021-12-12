اقبال من المواطنين علي التطعيم بلقاح كورونا بالفرق المتنقلة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت الفرق المتنقلة لتطعيم لقاح فيروس كورونا بمدينة الغردقة، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اقبال كبير من قبل المواطنين علي التطعيم بلقاح كورنا .

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان إنه تم نشر عدد من الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمناطق العامة والرئيسية منها ميدان الدهار بجوار بيع المصنوعات، وكذلك بمنطقة البريد الرئيسي بالغردقة، وعدة مناطق متفرقة بمنطقة السقالة منها مسجد الميناء، وشارع شيري .

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان ل اليوم السابع ان كذلك تم نشر فرق توعية بشوارع الغردقة ومدن المحافظة للحديث مع المواطنين عن اهمية لقاح فيروس كورونا وكيف يساعد اللقاح في مواجهة الفيروس، بجانب اعمال التوعية التي تتم داخل المدارس.

كما تم تخصيص فرق متنقلة للتطعيم داخل الاندية ومراكز الشباب بجانب الفرق الثابتة في الغردقة والمعروفة للجميع مثل وحدة صحة الاحياء ومكتب صحة الغردقة بجوار المستشفي العام.