افتتاح فعاليات المهرجان الكشفى والإرشادى لجوالى وجوالات جامعة القناة .. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

افتتح الدكتور أحمد زكين رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات المهرجان الكشفي 37 والإرشادي 27 لجوالى وجوالات جامعة قناة السويس الذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب خلال الفترة من 9 حتى 16 ديسمبر داخل رحاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الطلابية، لتنظيم وإقامة المهرجانات والمسابقات واللقاءات في مختلف المجالات، نظراً لأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أهمية المهرجان الكشفي 37 والإرشادي 27 لجوالى وجوالات جامعة القناة لدوره الهام في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات ووجهات النظر، من خلال التنافس الشريف بين الطلاب في العديد من الأنشطة، وصقلهم وتدريبهم وتنمية هواياتهم، بما يعود بالنفع عليهم خلقياً وبدنياً ونفسيًا واجتماعيًا، إلي جانب تعميق وبث روح الانتماء للوطن.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يهدف إلى نشر الحركة الكشفية، وتعزيز الحث القيادي والثقافي العلمي لدي الطلاب، الي جانب إكسابهم المزيد من المهارات، والخبرات، التي تؤهلهم ليكونوا مواطنين صالحين، ولديهم القدرة على مواجهة تحديات المجتمع الخارجي وفهم أنفسهم بشكل أكبر.

وقال الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة إن المهرجان يضم العديد من المسابقات منها مسابقة القرآن الكريم والأحاديث والعمل فى الأراضي الكشفية وغيرها، ويأتى المهرجان بإشراف تنفيذى عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ويضم هيئه تحكيم متميزة.

فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالى وجوالات جامعة القناة

رئيس جامعة قناة السويس

الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس

فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالى وجوالات جامعة القناة