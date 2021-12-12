إيفرجيفن .. أقرب مشهد من السفينة الأشهر بالعالم بعد عودتها لقناة السويس.. لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لحظة عبور سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" لقناة السويس مرة أخرى، وسط ترقب ومتابعة العالم لها، حيث تخطت السفينة نقطة الجنوح بسلام، رغم سوء الطقس والشبورة.

وقال مصدر ملاحى، إنه سبق للسفينة أن عبرت قناة السويس 3 مرات من قبل بعد حادث الجنوح، كما عبرت قناة السويس 33 مرة قبل حادث الجنوح.

وكانت وصلت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، إلى البحيرات بمنطقة أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فى ظل الأحوال الجوية غير المستقرة، بعد أن انتظرت لمدة 4 ساعات فى منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، انطلاق قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر فى اتجاه البحر المتوسط، وبدأت رحلتها صباح اليوم فى قناة السويس حتى أن وصلت البحيرات المرة.

وتستكمل سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، رحلتها فى قناة السويس الجديدة، حتى مدينة القنطرة غرب، ثم تستكمل رحلتها فى القناة الرئيسية وصولًا إلى محافظة بورسعيد والبحر المتوسط.

وتعبر المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم الأحد، سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، والمعروفة إعلامية باسم السفينة الجانحة، التى كانت قد جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، فى النقطة 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس فى تعويمها يوم بعد 6 أيام من الحادث، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، وتم قطرها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بالإسماعيلية، وتم التحفظ عليها لمدة 107 يوم داخل المجرى الملاحى لحل النزاع بين قناة السويس والشركة المالكة حول التعويضات.

ورفعت هيئة قناة السويس حالة الطوارئ داخل المجرى الملاحى للقناة، لعبور السفينة بشكل آمن، كما تم تعيين قاطرتين أحدهما فى الأمام والأخرى فى الخلف لمصاحبة السفينة خلال رحلة عبورها بالإضافة إلى أن هيئة قناة السويس، اختارت إثنين من أفضل كبار مرشديها، لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس والتى قد تستغرق نحو 10 ساعات، وهو القبطان عبد الحميد السجيني، والقبطان محمود خطاب، والقبطان جلال شبكة، والقبطان خيرى محمد، بالإضافة إلى تخصيص القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.

جنوح السفينة "إيفرجيفن"، كان فى مارس الماضى، خلال رحلتها من الصين إلى ميناء روتردام بهولندا، ثم عادت مرة أخرى بعد تفريغ حمولتها وعبرت القناة مجددًا ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط فى اتجاه البحر الأحمر، فى 20 أغسطس، وعادت إلى مدينة تشينغداو الساحلية شرق الصين، لإجراء الصيانة والإصلاحات، وخضعت السفينة للإصلاح لأكثر من 20 يومًا فى حوض بناء السفن التابع لشركة تشينغداو بيهاى المحدودة لبناء السفن الثقيلة.

وأبحرت السفينة "إيفرجيفن"، خلال رحلتها الحالية من مرفأ "تانجونج بيليباس" الماليزي، محملة فى 30 نوفمبر الماضى بكامل طاقتها، ووصلت مساء أول أمس الخميس إلى مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والساحل الإفريقي، وعبرت البحر الأحمر واتجهت إلى قناة السويس بسرعة 20.5 عقدة، أو 38 كيلومترًا بالساعة، ومتجها إلى أوروبا.

والسفينة "إيفرجيفن"، مستأجرة من جانب شركة "إيفرجرين" التايوانية، وغادرت المجرى الملاحى لقناة السويس يوم 7 يوليوالماضى، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت بتفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت فى 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو فى سوفولك لترسو فى بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

وتعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية يشهد أن اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.

عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس



عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس



عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس



عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس



عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس



عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس



عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس



عبور سفينة الحاويات البنمية لقناة السويس