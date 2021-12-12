إنقاذ ساق شاب من البتر بمستشفى بنى سويف التخصصى بعد 10 ساعات من حادث

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي بني سويف التخصصى، إن مريضا في مقتبل العمر من إهناسيا بني سويف 27 عاما، حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى إثر ادعاء حادث بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وبعد توقيع الكشف الطبى المبدئى تبين وجود كسر بعظمة الساق الأيمن مع قطع كلى بالشريان المأبضى، خلف الركبة اليمنى وأفاد أهل المريض أنه تم مناظرة الحالة فى عدة مستشفيات أخرى وكان قرار الأطباء بتر الساق لمرور أكثر من 10 ساعات على الحادث.

وأضاف مدير عام المستشفى أنه فور حضور المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى قام الفريق الطبى المكون من أطباء الجراحة العامة وجراحة الأوعية وجراحة العظام بمناظرة المريض واستكمال الفحوصات اللازمة وعلى الفور نقل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة العاجلة.

وفى نفس السياق، صرح الدكتور محمود معوض استشارى ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى بأن هذه الجراحة تعد من الجراحات الكبرى فى جراحة الأوعية الدموية، حيث تم إنقاذ ساق المريض من البتر فى جراحة استغرقت مدة تتجاوز 7 ساعات متواصلة، حيث تم عمل استكشاف جراحى على الشريان المابضى خلف الركبة، وتبين وجود تهتك بالشريان مع قصور بالدورة الدموية بالطرف السفلى الايمن وتم عمل اصلاح جراحى للشريان المتهتك باستخدام وصلة شريانية صناعية من ألياف الداكرون ومراجعة وصول الدم وسريانه فى الطرف السفلى الأيمن وأيضاً عمل أشعة دوبلر داخل العمليات قبل إغلاق الجرح وخروج المريض من غرفة العمليات.

وقام الدكتور محمود معوض بتوجيه الشكر لإدارة المستشفى لتوفير المستلزمات الخاصه بجراحة الاوعية بالمستشفى وتوفير كل سبل الدعم للقسم والتى ساهمت فى انقاذ ساق شاب فى مقتبل العمر عائل وحيد لأسرته.

وصرح دكتور هيثم الشريف طبيب جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى ونائب مدير المستشفى بانه بعد الجراحة تم نقل المريض إلى قسم الاوعية الدموية لاستكمال العلاج والمتابعة ومراجعة سريان الدم بالطرف السفلى الأيمن.