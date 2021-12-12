إنجازات جديدة لقطاع الثقافة على أرض جنوب سيناء.. تعرف عليها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة جنوب سيناء، إنجازات جديدة تحققت على أرضها لخدمة قطاع الثقافة، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أبرز هذه الإنجازات تجديد وإحلال قصر ثقافة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن القصر يضم مسرح وسينما، قاعة ومكتبة عامة، قاعة مكتبة طفل، قاعة نادى مرأة، قاعة متعددة الأغراض ،نادى تكنولوجيا ، قاعة مدير القصر ، غرفة الأمن مركز ثقافى متميز لتقديم خدمات فنية وثقافية نوعية.

وأوضح أن إنشاء القصر جاء لخدمة الثقافة على أرض المحافظة، وتعزيز القيم للمجتمع وتنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم وصون التراث الثقافى وتقديم خدمة ثقافية نوعية لذوى القدرات الخاصة .

واشار محافظ جنوب سيناء ، من بين الانجازات التى شهدتها المحافظة فى قطاع الثقافة ، افتتاح تطوير وترميم ‘استراحة الزعيم الراحل بمدينة سانت كاترين بتكلفة 250 الف جنية، لافتا لتواصل العمل فى خدمة الثقافة على ارض المحافظة.

وسبق وأعلنت مديرية الثقافة بجنوب سيناء ، ختام مؤتمر الأدباء الرابع ، الذى شهدته المحافظة بعنوان "التنمية فى جنوب سيناء".

وترأس المؤتمر الأديب محمد الدسوقى وأمانة المؤتمر للقاص طارق الصاوى، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والثقافية والتشريعية.

اختتمت الفعاليات المؤتمر بفرع ثقافة جنوب سيناء ، وخلالها تم إعلان توصيات الأدباء ، وتضمنت ، تفعيل التواصل بين أدباء مدن جنوب سيناء والاهتمام بالمواهب الشابة، و تكريم الأديب الشاعر خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى، والأديبة الراحلة سناء مراد،و الأديب خليل البربرى، والأديب وليد الهوارى .