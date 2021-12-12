إصابة 12 أشخاص فى 3 حوادث متفرقه بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 12 شخصا فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا الأولى إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى والثانية إثر تسرب غاز بأحد الوحدات السكنية بالمنيا والثالثة اثر تصادم بين سيارتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

بينما شهد حى المصاص بمدينة المنيا ، إصابة 3 أشخاص بسبب تسرب الغاز من إحدى الوحدات السكنية وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعتين ،وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات .

كما أفادت التحريات الأولية فى حادث انقلاب السيارة أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق كما أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق محور سمالوط اثر تصادم السيارة رقم 3197 ن ب ص ملاكي المنيا مع السيارة رقم 2671 ن ف ج ربع نقل.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقه وتم نقلهم إلى المستشفى النموذجى بسمالوط لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.