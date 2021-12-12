إزالة 55 لافتة إعلانات بدون ترخيص من شوارع مدينة اهناسيا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضارى للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحسب بيان لمجلس مدينة اهناسيا نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة المحاسب نشأت معبد حملة مكبرة؛ لفرض الانضباط وإعادة المظهر الحضارى وإخلاء شوارع المدينة من الإشغالات المخالفة، حيث تم خلال الحملة إزالة 55 لافتة عشوائية بدون ترخيص على أعمدة الإنارة والميادين وكذلك رفع وإزالة التعديات على الأرصفة وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين.

تابع المحاسب نشأت معبد أعمال القافلة الطبية الجارى تنظيمها على مدار يوم واحد وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للمواطنين بقرية كوم الرمل فى تخصصات الرمد والأسنان والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والعظام، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ضمن جهود المحافظة فى توفير الرعاية الصحية للأهالى بالقرى الأولى بالرعاية وداخل التجمعات السكنية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.