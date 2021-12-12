إخلاء سبيل مديرة النفايات بصحة القليوبية بكفالة 10 آلاف بواقعة التعدى على مدير الحسابات

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بإشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، إخلاء سبيل مدير إدارة النفايات بمديرية الصحة بالقليوبية بكفالة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه لسائق آخر، كما قررت ضبط وإحضار 10 سائقين آخرين، فى واقعة التعدى على مدير الحسابات المالية بمديرية الصحة بالقليوبية وإصابته بسبب تأخر صرف المستحقات المالية الخاصة بهم.

كما أمرت النيابة، بتكليف أجهزة الأمن بإعداد التحريات اللازمة في الواقعة وبيان ملابساتها والاستعلام عن حالة المراقب المالي لمديرية الصحة بالقليوبية المصاب في واقعة التعدي لسؤاله بعد نقله لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج.

وكان الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حرر مذكرة للعرض على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قرر المحافظ تكليف مدير الشؤون القانونية بالمحافظة بإصدار قرارا بإيقاف مديرة وحدة النفايات بالمديرية والمحجوزة على ذمة التحقيقات عن العمل لمدة ثلاث أشهر، أو لحين استكمال التحقيقات أيهما أقرب.

وكان أجهزة أمن القليوبية تلقت إخطارا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبلاغا من الأمن الإداري بديوان عام مديرية الصحة ببنها، يفيد قيام عدد من العاملين والسائقين في وحدة النفايات بالمديرية بالتعدي بالضرب وإصابة المراقب المالي للمديرية المكلف من المديرية المالية من بسبب المطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

وعلى الفور تمت السيطرة على الموقف ونقل المصاب للمستشفى واصطحاب "غادة م ز" مديرة وحدة النفايات إلى القسم لإجراء التحقيقات اللازمة ونقل المراقب المالي بالإسعاف إلى مستشفى بنها التعليمي لإجراء الإسعافات له وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير تقرير طبي بالإصابات ثم توجه إلى قسم ثاني بنها، لاستكمال إجراءات التحقيق وتولت النيابة التحقيق وأمرت بقرارها المشار إليه للعرض وتكليف المباحث باستكمال التحريات.