أهالى قرية سطولية بالشرقية يطالبون برفع القمامة ورصف الطريق.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى - ايمان مهنى

أرسل القارئ محمد محمد صالح موسي سكان قرية سطولية التابعة لمركز كفرصقر بالشرقية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب وجود انتشار القمامة على الطريق الذى يحتاج لرصفه أيضا ، فضلا عن الرائحة الكريهة والأمراض والاختناق بسبب الدخان النتاتج عن حرق القمامة، مطالبا برصف الطيق ورفع القمامة بشكل مستمر .

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن تقرير معاينة رئيس مدينة كفر صقر هو شكوي أهالي قرية الاسطوليا بعدم وجود كوبري مشاه ، جاء فيه أنه بنزول لجنة للقرية تبين المكان الذي يطالب الأهالي بانشاء كوبري علية يقع بين كوبري مدخل القرية وكوبري عزبة ابو المنسي ، وبمسافة 800 متر ، ولا توجد ميزانية لانشاءة وتقرر إدارج مشروع إنشاء كوبري مشاه للقرية في الخطة المقبلة .



القمامة



القمامة

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".