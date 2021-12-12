اليوم السابع
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أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية: "بشتغل فى المهنة منذ 40 سنة".. صور

الأحد، 12 ديسمبر 2021 12:00 ص
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية: "بشتغل فى المهنة منذ 40 سنة".. صور
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الطيور بالإسكندرية بمنطقة أبو سليمان لرصد أسعار الطيور والإقبال على شراء الديك الرومى فى موسم أعياد الكريسماس واحتفالات العام الجديد.
 
وتقول "أم محمد" أقدم سيدة تبيع الطيور بالإسكندرية، إنها تعمل فى هذه المهنة منذ 40 عاما منذ طفولتها وورثتها عن والدتها فهى تشترى الطيور صغيرة وتقوم بتربيتها وتبيعها.
 
وأضافت أنها تذهب مرة فى الأسبوع إلى سوق يسمى بسوق النهضة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية لشراء الطيور الصغيرة ورغم سنها الكبير إلا أنها تنتظم فى الذهاب مرة أسبوعيا ولم تنقطع عن البيع والشراء يوما واحدا حتى فى أوقات الطقس السيئة.
 
وعن أسعار الطيور قالت إن الفراخ البلدى سعرها يبدأ من 40 جنيها، بينما البط السودانى يبلغ سعر الكيلو 55 جنيها، البغالى 45 جنيها، بينما الأرانب سعرها 55 جنيها، والديك الرومى 55 جنيها.
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (5)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (6)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (7)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (8)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (9)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (1)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (2)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (3)
 
أم محمد أقدم بائعة طيور بالإسكندرية (4)

 


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