أفضل 3 أعشاب لصحة القلب ..تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

في كل مرة تبذل فيها جهدًا لتنوع نظامك الغذائي بالأطعمة مثل الأسماك والخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة ، فإنك تتخذ خطوة نحو حماية قلبك، ولكن ليس فقط المكونات المميزة على طبقك هي التي يمكن أن تساعد، يمكن أن تلعب الأعشاب الداعمة دورًا أيضًا.

ووفقا لما نشره موقع " Well+Good " أكدت أخصائية التغذية آن لويز جيتلمان ، وحاصلة على درجة الدكتوراه ، في أمراض الجهاز العصبي ، أن ثلاث أعشاب على وجه الخصوص هي المفضلة لديها لاستخدامها بشكل منتظم لصحة القلب.

3 أعشاب لصحة القلب بحسب اختصاصي تغذية معتمد

1

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الثوم

الثوم ليس فقط مليء بالنكهة ، بل يحتوي الثوم على مجموعة واسعة من المعادن النادرة ، بما في ذلك النحاس والحديد والزنك والماغنسيوم والجرمانيوم والسيلينيوم على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مركبات الكبريت وفيتامينات A و C والألياف والأحماض الأمينية المختلفة بشكل عام ، يوفر الثوم أكثر من 100 مادة كيميائية مفيدة بيولوجيًا.

وقالت الدكتورة جيتلمان، إن الثوم قد ثبت أنه يساعد في منع تجلط الدم ويرتبط بخفض الكوليسترول، موضحة أن الطريقة المفضلة للطهي استخدم فصوص ثوم كاملة غير مكسورة ، كما يستخدم الثوم في تتبيلات السلطة والصلصات والمخللات محلية الصنع لتتبيل الدجاج واللحوم الحمراء والتوفو ولرشها على الخضار.

2.الفلفل الحار

عشب آخر يمنح النكهة والفوائد الصحية للقلب هو الفلفل الحريف، فهو غني بمضادات الأكسدة ويحتوى على الفيتامينات C ، B ، A ، E ويحتوي على الكالسيوم والفوسفور والحديد وأحد أغنى مصادر فيتامين E ، يساعد الفلفل الحار في الحفاظ على صحة القلب وقوته، يرتبط فيتامين هـ ارتباطًا مباشرًا بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وبما أن الفلفل الحار يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية ، فهو أحد الأسباب الرئيسية لكونه مفيدًا جدًا لقلبك.

الفلفل الحار ويعرف أيضًا باسم التوابل التي تسبب العرق، تأتي سخونتها من تركيز عالٍ من الفليفلة ، وهي مادة تعمل على تنشيط الدورة الدموية منذ قرون، الفليفلة هي التي تمنح الفلفل الحار القدرة على ضخ الدم بكفاءة ، وتحفيز معدل التمثيل الغذائي في الجسم ، والمساعدة في تنظيف الشرايين من الدهون، ويستخدم الفليفلة كعلاج موضعي ، ويوقف الألم في مساراته

3

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الزعرور

الزعرور أقل شهرة من الثوم والفلفل الحار ، لكنه عشب يوصي بإضافته إلى قائمة صحة قلبك، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية في كل من أزهاره وأوراقه ، وهو يدعم قلبك بعدة طرق مختلفة ، في المقام الأول عن طريق تقليل الالتهاب.

وقالت الدكتورة جيتلمان إن الزعرور استخدم لأول مرة في القرن الأول لعلاج أمراض القلب وتقوية عضلة القلب، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ، يساعد الزعرور على تقليل الكوليسترول ، ويمنع تراكم الترسبات ، ويخفض ضغط الدم ، ويوسع الأوعية التاجية ، مما يحسن تدفق الدم ويزيد من إمداد القلب بالدم.

طريقة جيدة لاستهلاك الزعرور ، هو تناوله كشاي، بالطبع ، هذه الأعشاب لصحة القلب ليست سوى جزء واحد من المعادلة، لا يزال من المهم تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات وحركة العمل بانتظام في أيامك.