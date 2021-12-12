أعراض وعلاج الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية من أخطر الأمراض السرطانية التى يتعرض لها البعض وحسب ما ذكره موقع onlymyhealth تشبه علامات سرطان الغدد الليمفاوية الأمراض الفيروسية ونزلات البرد ومن أعراضه:

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

- تورم الغدد الليمفاوية.

- تورم في الرقبة والإبطين والبطن.

- يسبب سرطان الغدد الليمفاوية آلام الظهر.

- حمى وقشعريرة وتعرق ليلي.

- حمى بدون عدوى فيروسية.

- نقص الطاقة أو التعب المستمر.

- قلة الشهية.

- فقدان الوزن المفاجئ غير المبرر.

علاج سرطان الغدد الليمفاوية

هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لكلا النوعين من الأورام اللمفاوية، يعتمد العلاج ومساره على مرحلة السرطان، الأورام اللمفاوية التي تنمو ببطء لا تحتاج إلى علاج ما لم تصبح شديدة، فيما يلي جميع خيارات العلاج الممكنة لسرطان الغدد الليمفاوية:

العلاج البيولوجي- هذا علاج دوائي حيث يتم إعطاء الأدوية لتنشيط جهاز المناعة لمحاربة السرطان.

العلاج بالأجسام المضادة- يقوم الطبيب بحقن الأجسام المضادة في الجسم لاستهدافها وسموم السرطان.