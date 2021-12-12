اليوم السابع
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أعراض وعلاج الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 06:00 ص
أعراض وعلاج الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية سرطان الغدد الليمفاوية
كتب - محمود جلال

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سرطان الغدد الليمفاوية من أخطر الأمراض السرطانية التى يتعرض لها البعض وحسب ما ذكره موقع onlymyhealth تشبه علامات سرطان الغدد الليمفاوية الأمراض الفيروسية  ونزلات البرد ومن أعراضه:

 

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

 
- تورم الغدد الليمفاوية.
 
- تورم في الرقبة والإبطين والبطن.
 
- يسبب سرطان الغدد الليمفاوية آلام الظهر.
 
أعراض سرطان الغدد الليمفاوية
أعراض سرطان الغدد الليمفاوية
 
- حمى وقشعريرة وتعرق ليلي.
 
- حمى بدون عدوى فيروسية.
 
- نقص الطاقة أو التعب المستمر.
 
سرطان الغدد الليمفاوية
سرطان الغدد الليمفاوية
 
- قلة الشهية.
 
- فقدان الوزن المفاجئ غير المبرر.
 

علاج سرطان الغدد الليمفاوية

 
هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لكلا النوعين من الأورام اللمفاوية، يعتمد العلاج ومساره على مرحلة السرطان، الأورام اللمفاوية التي تنمو ببطء لا تحتاج إلى علاج ما لم تصبح شديدة، فيما يلي جميع خيارات العلاج الممكنة لسرطان الغدد الليمفاوية:
 

العلاج البيولوجي-

هذا علاج دوائي حيث يتم إعطاء الأدوية لتنشيط جهاز المناعة لمحاربة السرطان.
 

العلاج بالأجسام المضادة-

يقوم الطبيب بحقن الأجسام المضادة في الجسم لاستهدافها وسموم السرطان.
 

العلاج المناعي الإشعاعي-

في هذا العلاج ، يتم حقن جرعات مشعة من الأدوية مباشرة في الخلايا السرطانية لقتلها.
 
العلاج المناعي الإشعاعي
العلاج المناعي الإشعاعي
 

العلاج الكيميائي-

هذا علاج شائع للسرطان يستهدف ويدمر الخلايا السرطانية بمرور الوقت.
 

العلاج الإشعاعي-

في هذا العلاج ، تُستخدم جرعات مركزة من الإشعاع لاستهداف الخلايا السرطانية وتدميرها.
 
 

سرطان الغدد الليمفاوية

الغدد الليمفاوية

اعراض سرطان الغدد الليمفاوية

علاج سرطان الغدد الليمفاوية

العلاج الكيميائي

العلاج البيولوجي

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